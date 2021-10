Senise korra järgi tehti lähikontaktsetele õpilastele antigeeni kiirtest ning kolm päeva hiljem PCR-test. «Praeguste kõrgete nakatumisnäitude puhul on tegelikult kohene vajadus PCR-testi järele, nii et esimesel võimalused teevad lähikontaktsed PCR-testi,» rõhutas ministri nõunik Mario Kadastik.

Ühtlustati ja huvi- ja üldhariduse osa – siin kehtib mõlemal juhul samasugune lihtsustatud karantiin. «Mõlemal puhul saadetakse lähikontaktsed PCR-testi tegema ja kui test on negatiivne, siis nad saavad jätkata,» lisas Kadastik ja toonitas, et see kehtib igas kooliastmes.