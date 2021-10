IT Akadeemia toetab kõrgkoolides e-õppe edendamist üle 200 000 euroga

Haridus- ja noorteameti IT Akadeemia programmist rahastatakse kõrgkoolide uuenduslikke tegevusi, mille tulemusena tõuseb koolides erialaspetsiifilise info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) hariduse kvaliteet ning paraneb üliõpilaste digipädevus. E-õppe taotlusvoor on suunatud digitaalse õppevara loomise ja edasiarendamisega seotud tegevustele. Taotlusvoorust toetatakse lühiajalisi projekte kestvusega kuni 12 kuud.

IT Akadeemia programmi nõuniku Indrek Otsa sõnul on rõõmustav, et sel korral on toetuse saajate hulgas esindatud lisaks ülikoolidele ka rakenduskõrgkoolid. «Sel korral on enamik toetust saanud projektidest otsese rakendusliku väljundiga, hõlmates näiteks mootorsõiduki konstrueerimist ja tööstusprotsesside modelleerimist reaalajas,» lisas ta.