Andekate Noorte Energiafond toetab Ida-Virumaa teadushuvilisi

«Toetame noori hariduse ja teadmiste omandamisel ning oma unistuste elluviimisel. Usume, et meie tulevik on haritud ja nutikate noorte kätes. Tänapäeva tehnoloogia maailm muutub kiiresti ja fookus on keskkonnateemadel. Ka meie otsime lahendusi ja teeme koostööd teadlastega, et jõuaksime oma CO2 heitmetega nullini,» sõnas Eesti Energia juhatuse liige Raine Pajo. «Noorte uudishimu uute ja põnevate avastuste vastu on edasiviiv jõud. Mida rohkem meil õnnestub lastele anda võimalusi ja näidata maailma erinevaid tahke ning mida suuremaks kasvab noorte teadmiste pagas ja enesekindlus, seda lihtsam on neil tulevikus teha oma eriala valik ning tunda rõõmu ja kasu oma tegevusest,» lisas Pajo.

«Maakonnas toimunud konkursid, võistlused ja olümpiaadid on kinnitanud, et kohalikel noortel on palju potentsiaali läbi lüüa ja seda mitte ainult kohalikul tasandil. Usun, et antav panus toetuse kaudu aitab noortel püstitatud eesmärgi poole liikuda. Meie lootus on, et tulevikus panustavad noored saadud teadmised ja oskused ka enda maakonna arengusse, sest aina tihedamini ütlevad kohalikud ettevõtjad, et tööturg vajab hirmsasti automaatika-, füüsika-, keemiavaldkonna spetsialiste,» ütles IVOL juhatuse esimees Eve East.