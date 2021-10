Keenias digipädevusi õpetanud eestlased nägid õnne lihtsuses

Shianda küla, kus Mäe ja Jakobson koos teiste riikide vabatahtlikega tegutsesid, asub Lääne-Keenias, Uganda piiri lähistel ja umbes saja kilomeetri kaugusel Victoria järvest ning on suuruselt võrreldav Raplaga. Shiandalaste elu tuiksooneks on küla läbiv maantee, mida ääristavad madalad, kõige enam kahekordsed kohalikust savist ja tellistest ehitatud majad, mille esimesel korrusel on sageli väike äri, poeke või baar. Küla keskmes on sellesama maantee ääres asuv turg, kus igapäevaselt on saadaval värsked puu- ja toiduviljad ja korra või paar nädalas müüakse riidekraami. Iga samm maanteest eemale viib linnaliku elu juurest veelgi maalähedasema elu manu, kus hoovis paterdavad kanad ja pere elab savionnis, mille keskmes on tulease. «Selline idülliline elu, kus toit tehti ise ja elati loodusega ühes rütmis. Minu lapsed nägid elus esimest korda kuketappu ja mõistsid, kust toit meie lauale tegelikult tuleb. Vanem laps siiani uurib liha süües, et kelle liha see siis täpsemalt on ja ega ta väga meelsasti loomset toitu soovi,» meenutas pere Keeniasse kaasa võtnud Karolin Mäe. Eestis on Mäe loodusainete õpetaja, kel on parajasti käsil doktorantuur Tallinna ülikoolis. Keeniasse digipädevusi õpetama viis teda positiivne kogemus kaheksa aasta tagusest vabatahtliku töö kogemusest Ghanas. «Hoidsin ikka MONDO pakkumistel silma peal ja nüüd tundsin, et aeg on küps uuesti minna,» tõdes ta.