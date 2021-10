Õppimise jäneseurg, ehk kuidas õppida Bolti autojuhilt või Minecrafti mängust

Filmid ja seriaalid

«Mindhunter». Netflix’i seriaal, mis käsitleb 1970ndate lõpus FBI-s alustanud kriminaalpsühholoogiat ja käitumisteadusi kuritegevuse lahendamises kasutamisele tegelevale töögrupile. Tõsielul põhineva loo keskmes on eluaegsete ja vägivaldseid kuritegusid toimepannud kurjategijate intervjueerimine. Selle tulemusel võeti kasutusele termin sarimõrvar ning pandi alus kurjategijate profileerimisele. Kuigi sarimõrvari termin on nüüd laialt levinud ning ka psühholoogiat rakendatakse uurimistes järjest enam, siis uute ideede elluviimise raskused on kõikides valdkondades ikka ühed ja samad.

«Z maailmasõda». Brad Pittiga peaosas 2013. aastal linastunud filmi on huvitav just nüüd uuesti üle vaadata. Läbi zombiviiruse saabuv maailmalõpp on filmis küll üle võlli keeratud, kuid peale koroonaviiruse pandeemia algust oli seda filmi väga põnev uuesti vaadata. Hämmastavalt hästi on tegelikult ette kujutatud inimeste ja riikide reageerimist pandeemia olukorras. Õudusežanrile on üldse omane panna meid mõtlema elu tõeliste väärtuste üle.

Kohtumised

Bolt. Sõidujagamisteenuse kasutajana olen sageli professionaalsest huvist sõitu alustades autojuhtidega juttu teinud. Eriti praktiseerisin seda siis, kui Bolt alles Eesti turule sisenes. Eelkõige huvitas mind algselt, kes need inimesed on, kes tol hetkel vastuolulise «tööotsaga» tegelesid. Vastuolulise, sest klassikalise taksoteenuse vastuseis ja kriitika oli algul väga terav. Õppetunde ei jõua ära loetleda, kuid puutusin kokku väga huvitavate inimeste, maailmavaadete ja kogemustega. Isegi Tallinna lühikeste sõitude jooksul sai üllatavalt palju teada nii eksamisessiooni ajaks raha teenivate tudengite, raskustes kokkade, sisserännanud inseneride, uutel karjääriotsingutel olevate inimeste, aga ka lihtsalt tööle sõitvate tippjuhtide ning isegi kõrgete erusõjaväelaste kohta. Kõige suurem üllatus oli, kui suur osa inimestest rahuldas seda tööd tehes lihtsalt enda suhtlusvajadust ning kui tore on sealjuures veel ka raha teenida.

Perekondlikud koosviibimised. Vanemate, vanavanemate ja lähemate sugulaste lemmiklugusid on kuuldud tavaliselt kümneid kordi. Need käivad inimestega lahutamatult kaasas ning sõbrad ja pere oskavad neid korrata viimse detailini. Olen aga avastanud, et palju huvitavam on küsida vanematelt ja vanavanematelt igapäevaelu kohta, mis leidis aset enne minu sündi või mu lapseeas. Mälestused lapsepõlvest ei ole üldjuhul seotud praktilise elukorraldusega. Noorelt kogeme maailma teisiti. Huvitavat võib avastada, kui uurida vanavanematelt nende lapsepõlve kooli, puhkuse, reisimise jne kohta. Nii olen kuulnud palju praktilisi näiteid sellest, kuidas noorus on alati hukas olnud.

Juhuslikud tööotsad

Teenindus. Töötamine teenindusvaldkonnas tagab üldjuhul selle, et puutud kokku väga suure hulga erinevate inimestega. Kehvemal juhul saamata jäänud jootraha hinnaga oli mul võimalus näha inimeste värviküllasust ning õppida selgeks nendega suhtlemise eripärad. Samuti õpetas see suurepäraselt planeerimise ja prioritiseerimise ning kiire ümberkorraldamise oskuseid. Seal saadud praktilisi kogemusi rakendan sageli veel tänagi.