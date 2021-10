Pirita majandusgümnaasiumi juurdeehitus valmib aasta lõpuks

Pirita linnaosa vanema Tõnis Liinati sõnul on viimastel nädalatel sotsiaalmeedias levitatud PMG juurdeehituse kohta ebatäpset infot, mis tekitab nördimust nii kooliperes, lastevanemate kui ka ehitusega seotud ametkondades. «Töö Pirita majandusgümnaasiumi laiendamisel käib täie hooga, ehitajad töötavad ka nädalavahetustel. PMG juurdeehitus valmib aasta lõpuks,» ütles linnaosavanem. «Nagu vanemaid ehitisi remontides ja renoveerides sageli ilmneb, võib tööde käigus tulla ootamatusi. PMG ehitustöödel selgus, et hoones, kus tehakse juurdeehitust, on katusepaneelide läbivajumine. Seetõttu tekkis vajadus hoone konstruktsioone tugevdada, mida tehti täiendava monolitiseerimise ja armatuuri lisamisega. Kandevõimet lisati hoonele, kuhu ehitatakse peale üks korrus. Selle töö tõttu on pikenenud ka juurdeehituse valmimise tähtaeg aasta lõpuni. Lisatööd koos projekteerimisega maksavad 150 000 eurot,» selgitas Liinat.