Maailmakoristuspäeval osales rekordarv koole ja lasteaedu

Eesti maailmakoristuspäeva eestvedaja Elike Saviorg rõõmustas, et keskkonnateemad lähevad inimestele üha enam korda. «Eriliselt valmistab rõõmu see, et taas on kõige rohkearvulisemalt esindatud lapsed ja noored. Nende osavõtt ja positiivne tagasiside näitavad, et maailmakoristuspäev on vajalik ja muutunud lausa haridusasutustele oodatud iga-aastaseks sündmuseks,» väljendas Saviorg heameelt.