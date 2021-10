Uuendatud HOIA rakenduses saab vanem märkida lapse haigestumise

Terviseameti peaspetsialisti sõnul aitab HOIA kasutajate kaasabil piirata COVID-19 viiruse levikut. «Rakendus loob olulist lisandväärtust terviseameti tööle, sest suudab tuvastada ka need lähikontaktid, keda nakatunu ise ei tunne või ei mäleta,» selgitas ta ja lisas, et eriti oluline on see alla 12-aastaste jaoks, keda ei vaktsineerita. «Koolilapsed liiguvad ühistranspordiga, puutuvad koolis kokku erinevate inimestega ja käivad tihti ka huviringides. HOIA aitab kõik need kontaktid üles leida ja teavitada võimalikust nakatumisest,» selgitas ta.