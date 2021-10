TalTech: kanna käepaela või pane mask ette

«TalTechis kehtiv käepaelasüsteem on endiselt vabatahtlik. Esmaspäeval kehtima hakkava korra järgi on erinevus see, et need, kes käepaela ei kanna, peavad kandma maski. Seni oli maski kandmine soovituslik, kuna ülikooli on lubatud siseneda üksnes ülikooli töötajatel ja tudengitel. Väljast tulnud külaliste nakkusohutust pidi ja peab ka edaspidi kontrollima võõrustaja,» selgitas TalTechi strateegilise kommunikatsiooni juht Epp Joala.