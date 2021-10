Jõgeva vald nimetas säravamad õpetajad

Aasta lasteaiaõpetaja on Kurista lasteaia Karukell õpetaja Liivi Kütt ja aasta huvikooli õpetaja Jõgeva muusikakooli klaveriõpetaja Gerda Heinmaa.

Jõgevamaa gümnaasiumi inglise keele õpetaja Maive Kase märkis, et Jõgeva valla aasta üldhariduskooli õpetajaks kuulutamine tuli talle suure üllatusena. «Heaks õpetajaks olemise valemit pole kerge sõnastada. Kindlasti on palju kasu kogemusest,» arvas ta.

Maive Kase tunneb heameelt selle üle, et inglise keelt on hakatud õppima rohkem ja põhjalikumalt, sest mõistetakse võõrkeelte vajadust tänases ühiskonnas. «Selleks, et õpetajad tahaksid kooli tööle tulla ja sinna jääda ning et oleks rohkem noori õpetajaid, vajavad pedagoogid ametile väärilist palka, aga ka lugupidamist, positiivset tähelepanu ja märkamist,» arvas õpetaja Kase.

Parimaks lasteaiaõpetajaks valitud Kurista lasteaia Karukell õpetaja Liivi Kütt sai esimese kogemuse lasteaiatööks lapsepõlves. «Kui veel koolis käisin, töötas vanem õde lasteaias ja mul oli võimalus teda koolivaheaegadel abistamas käia.»

Kui 35 aastat tagasi valmis Kurista lasteaed Karukell, kutsus toonane juhataja Janne Vilms Liivi sinna tööle. «Võtsin pakkumise vastu. Olen talle selle eest väga tänulik,» ütles tunnustuse pälvinud lasteaiapedagoog Vooremaale.

«Kuna asume looduskaunis kohas, on meie lasteaia kõige suuremaks omapäraks looduslähedus. Käime lastega sageli metsas, kus saab arendada nende meeli, märgata aastaaegade vaheldumist, vaadelda ning uurida loodust vahetult just sellisena nagu see on. Väga oluline on meie lasteaias ka koostöö, hea sisekliima, üksteisega arvestamine. Vähem tähtis pole ka hea koostöö lastevanematega. Tööle lähen alati suure rõõmuga,» ütles ta.

Liivi Küti sõnul paeluvad lasteaiatöös ennekõike lapsed ise: nende siirus ja otsekohesus. «Mulle meeldib, et lasteaias on kõik päevad erinevad. Tegevustes kasutan palju mängulisust. Teeme tihti rütmiharjutusi. Selleks, et lastel jutustusi huvitavam kuulata oleks, lavastan neid sageli. Eriti toredad on need päevad, kui oleme lastega majast väljas käinud ning näinud midagi huvitavat ja õpetlikku. Septembris võtsime suuremate lastega osa maailmakoristuspäevast. Lähme õppekäigule jäätmejaama,» ütles ta.

Liivi Kütt avaldas avamust, et lasteaiaõpetajate tööd saab hinnata selle järgi, kuidas lasteaialastel tulevikus läheb. «Kindlasti on see koolis määrava tähtsusega, millised teadmised, oskused ja käitumismustrid laps lasteaiast kaasa on saanud. Väga oluliseks pean ka nende laste varast märkamist, kes vajavad rohkem tähelepanu ja tegutsemist,» lausus õpetaja.

Liivi Kütt märkis, et Kurista lasteaias on 20 lapsega liitrühm. Lapsi selles lasteaias jätkub. Rühm on täis. Avaldusi lasteaiakohtadele on laekunud juba mitmeks aastaks ette.

Gerda Heinmaa asus Jõgeva muusikakooli tööle pärast konservatooriumi lõpetamist 1968. aastal. Samas ametis on ta tänaseni ning nimetab klaverimängu õpetamist elustiiliks.

«Mu esimese lennu õpilaseks oli tänane andekas ja tunnustatud basskitarrist Raul Vaigla. Olen õpetanud klaverimängu ka koorijuht ja muusikaõpetaja Janne Fridolinile, näitlejanna Hele Kõrvele ja muusikaprodutsent, laulukirjutaja ja juutuuber Andrei Zevakinile.»