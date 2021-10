Õppijasõbralikuma tööandja nimetuse pälvis Eesti Energia

HTM-i kantsler Kristi Vinter-Nemvalts tunnustas võitjat. «Viimase poolteise aasta jooksul oleme saanud märkimisväärselt arendada oma kohanemis- ja õpioskusi,» ütles HTM-i kantsler Kristi Vinter-Nemvalts. «Eesti Energia AS on õppimist väärtustades eeskujuks kõikidele teistele Eesti ettevõtetele, sest on mõistnud, et elukestev õpe aitab kasvatada nii töötaja kui organisatsiooni väärtust.»