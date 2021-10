Tallinna Ülikooli haridusteadused hoiavad rahvusvahelises edetabelis kõrget kohta

Tallinna Ülikooli haridusteaduste valdkond oli ka möödunud aastal THE edetabelis 301–400 positsioonil. Ülikooli haridusteaduste instituudi direktori Tiia Õuna sõnul näitab kõrge koha säilimine rahvusvahelises edetabelis seda, et ülikool on panustanud nii rahvusvahelistumisse, teadustöösse kui ka publitseerimisse. Samal ajal on ülikool tõstnud märkimisväärselt õppe kvaliteeti.

«Saame kinnitust, et meie ülikooli suund haridusuuenduse fookusvaldkonna arendamisel on olnud tulemuslik ning meil on hea instituutidevaheline koostöö hariduse valdkonnas,» ütles Tiia Õun.

Lisaks haridusteadustele on rahvusvahelises edetabelis esindatud ka Tallinna Ülikooli sotsiaalteadused, positsioonil 601+. Humanitaarteaduste valdkonna tulemusi THE edetabelis veel kajastatud ei ole.

THE valdkondade tulemused kujunevad viie kategooria järgi. Need on õpetamine, teadustöö, viitamine ehk teadustöö mõju, rahvusvahelistumine ja teadmussiire.