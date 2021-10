Tammsaare pargis on avatud fotonäitus pealinna õppeaedadest

Õppeaedu on oma hoovidesse rajanud peamiselt lasteaiad, aga ka koolid, kultuurikeskused, muuseumid, raamatukogud, tegevuskeskused, hoolekandeasutused jne. Kolme viimase aasta jooksul on linna toel õppeaedu rajanud ja arendanud 92 munitsipaalasutust ning kaheksa erakooli ja -lasteaeda.

«Kõigil õppeaedadel on oma kontseptsioon ja keskkonnahariduslikud tegevused, arvestatud on nii asutuse vajadusi kui ka asukoha eripära. Ühed on alustanud oma õppeaia rajamist mõne peenrakasti ja seenepakuga, teised on kohe rajanud mahuka taimekasvatus- ja kastmissüsteemil põhineva õppeaia,» rääkis abilinnapea Kalle Klandorf. «Olgu suur või väike, muudab iga õppeaed asutuse hooviala mitmekesisemaks ja korrastab avalikku ruumi, pakkudes ühtlasi meeldivaid ühiseid tegevusi ja silmailu. Putukate ja tolmeldajate elukohana on õppeaiad olulised ka linnalooduse säilimise seisukohast.»

Õppeaedade toimimise põhimõtteks on koosloome, looduslähedane aiapidamine ja -hooldus ning söögi-, tarbe- ja ilutaimede kooskõla. Olulised on roheline eluviis ja erinevad loodushariduslikud tegevused – nagu näiteks rohesoola tegemine, tervislike krõpsude valmistamine köögiviljadest, võrsete ja idude kasvatamine söögilauale ning taimede tundma õppimine.

Näitusel Tammsaare pargis tutvustavad oma tegevust 15 asutuse õppeaiad.

Gustav Adolfi Gümnaasiumi õppeaed asub katuseterrassil, sestap leiab kool: «Taimed on imeliselt värvilised ja südant soojendavalt mitmekülgsed. Taimedest lausa õhkub energiat, mis laeb ülendavalt hinge. Samas võivad nad olla hirmuäratavalt kohanemisvõimelised.»

Tallinna Lastekodu on enda sõnul loonud teraapilise võluaia: «Meie lastel ei ole alati võimalik minna vanaema juurde maale. Nii tekkis võimalus tuua tükike vanaema marja- ja puuviljaaeda meie kodu mändide alla. Istutades ka puid, põõsaid, maitsetaimi ja lilli. Need lihtsad asjad on rikastanud laste elu ja märkamatult õpetanud palju uut.»

«Rõõmutarekese LASTE AIAS peitub kogu kasvamise tarkus – märkamine, taipamine, kooskõla ja tasakaal,» kiidab Tallinna Rõõmutarekese lasteaed.

«Siin aias laps näeb, laps kuuleb, laps kombib, nuusutab ja maitseb. Siin aias õpib laps hoidma ja hoolitsema ning üheskoos tegutsema,» väidab Tallinna Virmalise lasteaed.

«Väikestest seemnetest on sirgunud ilusad taimed, milles on tervis ja päike. Oleme taimedega suured sõbrad – nad täidavad südame armastusega. Igast seemnest saab alguse uus elu,» toob esile Tallinna Tugikeskus Juks.

Pelguranna raamatukogu, mis laenutab huvilistele tööriistu, leiab võimaluse ühendada aiandust ja lugemist: «Raamatukogust aiatöödeks aia-, remondi- ja ehitustööriista tasuta laenates saab juurde valida ka sobivat kirjandust ning ühtlasi säästab keskkonda, kui ei osta koju seisma tööriista, mida vajad vaid paariks tunniks.»

Pääsküla Noortekeskus peab tähtsaks, et aiaga tegelemine ehk päris maailmas tõeliste organismide kasvatamine on heaks vahelduseks virtuaalsele elule: «Minecraftis on kõik tonnide viisi mulda vedanud, aga tegelikult on selle ühe kuupmeetri vedamine veits keerulisem kui nupu vajutamine. Teraapiline on ka roheluses müttamine. Näha kuidas sinu tehtud töö kannab sõna otseses mõttes vilja on ikka mõnus ja uhke tunne küll.»