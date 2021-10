16 kooli saavad toetust roheideede arendamiseks

Ühtlasi toetab KIK seitset rohetehnoloogia arenguprogrammi projekti 246 000 euroga, et leida uusi ja innovaatilisi lahendusi taastuva energeetika, põllumajanduse, metsanduse ning transpordi valdkonnas.

Keskkonnaministri Tõnis Mölderi sõnul on rõõmustav, et Eestis on huvi rohetehnoloogiate edendamise vastu järjest suurem. «Vajame uusi lahendusi kliimamuutustega kohanemiseks ja nende mõjude leevendamiseks. Teadus ja tehnoloogia peavad aitama kaasa materjalide ringlusele, taaskasutusele ja taastuvenergia tootmisele,» lausus keskkonnaminister.

KIK-i arengu- ja koostöökoja juhi Helen Sule sõnul on roheinnovatsioon kliimamuutuste leevendamiseks väga vajalik. «Targema tehnoloogia abil saame vähendada taastumatute ressursside raiskamist, keskkonda heidetud saastet ja jäätmeid ning minna üle rohelisemale majandusmudelile. Et ettevõtted saaksid koos oma ala ekspertidega testida uusi ideid ja prototüüpe, toetame rohetehnoloogia ettevõtete arenguprogramme. Selleks, et üldse tekiks innovaatilisi ettevõtteid, peame teadlikkust suurendama juba maast madalast ning seetõttu toetame ka koolides rohetehnoloogia arendamist,» sõnas Sulg.

Lisaks käesolevale toetuste paketile on KIK juba pikka aega rohetehnoloogia arendamisse panustanud. «Näiteks oleme kaheksa aastat korraldanud roheideede konkurssi Negavatt ning viimasel kolmel aastal toetanud Eesti ettevõtete roheideede eksporti arenguriikidesse. Ka Euroopa Liidu taasterahastu toetuste raames asume ellu viima innovatsiooniprogramme, mis annavad täiendava panuse Eesti kasvuks rohetiigrina,» rääkis Sulg

Ettevõtluse arendamise programmist toetatakse rohetehnoloogiaga seotud arenguprogrammide ja ideekonkursside elluviimist või olemasolevatele arenguprogrammidele rohetehnoloogia suuna lisamist. Näiteks soovib Tartu BT Park OÜ arendada rohevesiniku tervikahelat. Baltic Innovation Agency OÜ korraldab Saaremaa esimese eelkiirendi ning Buildit Accelerator OÜ ja MTÜ Prototron lisavad olemasolevatele arenguprogrammidele rohetehnoloogia suuna.

Õpilaste rohetehnoloogia teadmiste suurendamise toetust said projektid, mis aitavad tutvustada 5.-9. klasside õpilastele ja kogu kooliperele rohetehnoloogia valdkonda, selle seost kliimamuutustega ning panustavad läbi reaalselt elluviidavate tegevuste keskkonnahoidu. Näiteks rajatakse KIK-i toel Muraste kooli juurde tuulegeneraatorite katsepark, kus kooli õpilased saavad teostada mõõtmisi ning analüüsida parimat võimalikku tuuliku lahendust energiat tootva tuulegeneraatori valimiseks. MTÜ Teaduskera eestvedamisel ning teadlaste ja ekspertide kaasamisel kutsutakse ellu aktiivsetest õpilastest ja õpetajatest koosnevad niinimetatud «rohetehnoloogia teejuhtide» grupid, kelle ülesandeks jääb ka peale projekti lõppu hoida rohetehnoloogia huvi kaasõpilaste seas kõrge.

«Rõõm on näha, et koolid on seoses COVIDiga ette näinud alternatiivseid lahendusi e-õppe vormis tundide ja tegevuste elluviimiseks,» lausub KIK-i projektikoordinaator Ööle Janson ja lisab, et toetuse raames tutvustatakse ja praktiseeritakse rohetehnoloogiaga seotud tegevusi 2000 õpilasele.