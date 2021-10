Ettevõtliku pärnaka häkatonilt said hoogu arendavad mängud lastele

60 ettevõtlikku inimest, kes on pärit peamiselt Pärnust ja Pärnumaalt, kogunesid reede õhtul Tartu Ülikooli Pärnu kolledžisse oma äriideid testima ja äritegevusega alustama. Kohapeal esitatud kümnest ideest valisid osalejad viis, millega edasi töötada. Pühapäeva õhtul valis žürii kaks parimat ja jagas eriauhindu.

Ettevõtliku pärnaka häkatoni võitis ja Swedbanki väljapandud 1000 eurot sai tiim TeadMIK Games, kes tegeleb hariduslike õppemängude loomise ja arendamisega. Teise koha sai meeskond OutForFit, kes plaanib varustada Pärnu välijõusaalid videokoguga, et tervisesportlased oskaksid jõusaali efektiivsemalt ja julgemalt kasutada. Nemad saavad oma äriideega edasi töötada Pärnumaa ettevõtlusinkubaatoris. Mõlemad meeskonnad saavad ka häkatonist taasutuda Hedon SPA & Hotel Vaikses spaas.

Tiim Urumarja Saunalaager lubab tuua Eesti õige saunakultuuri kõigi eestlaste, eelkõige noorte ellu tagasi, kesksele kohale, kus on selle õige koht. Nemad saavad oma ideed edasi arendada Starter Pärnu programmis ning häkatonist puhata Villa Ammendes.

Arendusnädalavahetusele olid oodatud nii üksikosalejad kui tiimid, tudengitest ekspertideni. Häkatoni mentoriteks olid Pärnumaa ettevõtjad ning tarkvara- ja tootearenduse spetsialistid mentoritena. Üritust juhtis Pärnust pärit Kai Isand, kes on Garage48 pikaajaline mentor ja moderaator, Hack the Crisise ja The Global Hacki virtuaalsete arendusnädalavahetuste idee kaasautor ja läbiviija ning FutureCo peakorraldaja.