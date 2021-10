Kuressaare ametikooli õpilane võttis kooli kaasa noa

Ametikooli teabejuht Taavi Tuisk täiendas, et nuga oli poisil kaasas teooriatunnis, kus seda vaja ei läinud.

«Tera- jm tööriistu kasutatakse mitmete ametikooli erialade õppetöös. Kordame selle juhtumi valguses õppijatele üle, mis on sel puhul lubatud ja mis mitte,» ütles Tuisk.

Minna Raun lisas, et lähipäevil kohtub politsei kooli esindajatega. Eesmärk on taoliste juhtumite võimalik kordumine tulevikus ära hoida, selgitas Raun. «Paneme lapsevanematele südamele, et nad tunneksid huvi oma laste tegevuse vastu kooli keskkonnas ja vestleksid nendega.»