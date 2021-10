Tagasi Kooli e-tunnid õpetavad suhtlema psüühiliste erivajadustega inimestega

Vaimse tervise kuu osana toimuvaid koolitunde on seekord viis – neli eestikeelset ja üks venekeelne. Tundides käsitletakse teemat, kuidas rääkida läbi piltide ehk kuidas suhelda inimesega siis, kui ei ole võimalik kasutada sõnu? Vastuse annab venekeelne e-tund «Как общаться на визуальном языке?» (Kuidas suhelda pildikeeles?), mis toimub 18. oktoobril kell 11 ja on suunatud 1.–5. klassidele. Esinejaks on Sinimäe kodu tiimijuht Tatjana Patsanovskaja. Samateemalisest e-tunnist on võimalik osa saada ka eesti keeles 21. oktoobril kell 11 Käo tugikeskuse eripedagoogilise töö juhi Kati Kiiveri esituses. Eestikeelsesse e-tundi oodatakse osalema 1.–3. klassi õpilasi.