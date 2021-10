Programm koolitab õpilasi rahatarkuse asjatundjateks

Kaheksa kuud kestva programmi jooksul saavad noored rahvusvahelise koostöö kogemuse ja saadikuid koolitatakse säästmise, investeerimise, eelarve haldamise ja ettevõtluse teemadel. Lisaks toimuvad saadikutele õpitoad, mis räägivad edukast avalikust esinemisest, isikliku brändi loomisest ning teenuse disainist, et paremini oma finantsteadmiste jagamiseks ette valmistada. Noortele on nende isiklikul arenguteel panga poolt toeks SEB mentorid.

«Koolisaadikute programmi eesmärgiks on jagada rahatarkust noortelt noortele. Usume, et tänu programmis omandatud kogemusele ja teadmistele on just noored ise kõige paremad finantskirjaoskuse õpetajad oma koolikaaslastele, seletades tundides teooriat enda vaatenurgast ja kasutades eakaaslastele sobivaid näiteid,» lisas Kruustik.