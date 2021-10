DOKTORITÖÖ ⟩ Innovaatilise õppemeetodi juurutamiseks kulub vähemalt õppeaasta

TELIP mudeli ja sarnaste lähenemisviiside kasutamine muutub aina aktuaalsemaks Euroopa Liidu rohepöördeks vajalike teabemahukate ja suhteliselt kallite õpimeetodite tõhusal ja jätkusuutlikul juurutamisel. Leoste loodab, et töö aitab nii haridusteadlastel, poliitikutel kui ka koolijuhtidel vabaneda väärarusaamast, justkui piisaks innovaatilise õppemeetodi juurdumiseks sellest, kui õpetaja seda kasutab. Õpetaja vajab oma õppemeetodite rikastamiseks kindlat selgust, et uudne lähenemine loob tõestatud lisaväärtuse nii õppeprotsessile tervikuna kui ka õppijate õpitulemustele ja heaolule. Ainus võimalus selle selguse loomiseks on uut võtet päriselus järele katsuda – protsess, mis võib võtta õppeaasta või enamgi. Tõsi, õpetaja või järeleproovimise tulemusel jõuda hoopis veendumusele, et uus meetod on proovitud moel kasutamiseks sobimatu.