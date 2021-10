TEADUSSEMINAR ⟩ Tallinna ülikoolis arutletakse õiguse legitiimsuse üle

Õigusteaduses on sajandeid tuntud põhimõte fiat justitia pereat mundus – õigus peab võidutsema, varisegu seeläbi kasvõi maailm. Kas kaasajal toimub sellest põhimõttest taganemine õigusliku pragmatismi ja normatiivsete autoriteetide ja allikate paljususe ja konkurentsi läbi? Vastuseid nii filosoofilises plaanis kui praktiliste näidete alusel otsitavad kõnelejad tänasel Tallinna Ülikooli (TLÜ) ühiskonnateaduste instituudi õigusteaduse teadusseminaril.

Milline on Riigikohtu doktrinaalne arusaam legaalsuse ja põhiseaduspärasuse põhimõtetest? Miks ei kasuta Riigikohus expressis verbis legitiimsuse mõistet? Kas on alust pidada legitiimseteks Euroopa rahvusvaheliste kohtute lahendeid, mis ületavad nende kohtute volitusi? Kas kohtute rivaliteet seab kahtluse alla nende lahendite legitiimsuse analoogilistes küsimustes? Kas Euroopa Liidu sekkumine liikmesriikide õigusesse migratsioonikriisile reageerimisel on legitiimne?