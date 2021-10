Üle-eestilise koolinoorte häkatoni võitsid Tallinna 21. kooli õpilased

«See häkaton oli väga lahe ja selline tunnustus muidugi innustab ideega edasi minema. Püüame nüüd aasta jooksul ideega edasi töötada ja positsioneeritavad ehted müüki saada, need võivad reaalselt inimestele hädas abiks olla,» sõnas võitjatiimi liige Cris Sten Kutti.

«Üritus andis noortele julgust ja teadmisi ettevõtlusega tegelemiseks. Varasematel aastatel on Youth Empowered Eesti ürituse kaasabil sündinud kümneid edukaid õpilasfirmasid ning loodame, et ka see aasta lähevad oma ideega edasi ja saavad oma esmase ärikogemuse paljud Eesti noored,» selgitas Junior Achievement Eesti juht Kersti Loor.

Peaauhinna pälvinud õpilasfirma Cris’is tiimis osalesid häkatonil Cris Sten Kutti, Andreas Georg Neimar, Lisette Aleksejev, Eva-Lotta Akkermann, Natali Vei ja Nella Kivirüüt. Lisaks peaauhinnale pälvis jätkusuutlikkuse eriauhinna EBS-i gümnaasiumi õpilaste idee FlowCard, millega plaanitakse toota õnnitluskaarte, mis sisaldavad külvatavaid lilleseemneid, ning parima müügikõne auhinna sai Tallinna 21. kooli gümnasistide idee DryCycle rattakott, mis muudab rattasõidu vihmase ilmaga mugavamaks.

«Noortelt tuli päeva jooksul väga palju põnevaid jätkusuutlikke ideid taaskasutustoodetest keskkonnasõbralike teenusteni. Keskkonnasäästlikkus on ettevõtluses tulevik ja just seetõttu on see Youth Empowered ettevõtlusüritustel läbi aastate teemaks olnud,» selgitas ürituse ellu kutsunud Coca-Cola HBC Eesti kommunikatsioonijuht Grete Transtok.

Virtuaalses ideelaboris astusid inspireerivate kõnedega üles Coca-Cola HBC Poola ja Baltimaade regiooni peadirektor Jaak Mikkel, jätkusuutlikkuse valdkonna spetsialist Erika Pihl ja Märten Kala õpilasfirmast ettevõtteks kasvanud osaühingust Münt, päeva juhtis digiturundaja Sandra Raju ning ettevõtluses proovisid kätt muusikud Kristel Aaslaid ja Villemdrillem. Päeva teises pooles toimus kiirhäkaton, mille lõpus kaitsesid õpilased valminud ärimudeleid ekspertide žürii ees.

Kokku osales üritusel 150 õpilast 26 koolist üle Eesti, eriti rohkearvuliselt oli tänavu esindatud EBS gümnaasium, Viljandi gümnaasium, Kuressaare ametikool ning Rahumäe põhikool.

Youth Empowered õppesari toimub Eestis alates 2017. aastast. Tänaseks 28 riigis toimiva programmi läbiviimist toetab Coca-Cola HBC, mille partnerorganisatsiooniks Eestis on Junior Achievement (JA Eesti). Projekti eesmärgiks on anda noortele nii elulisi kui ärialaseid praktilisi oskusi ja teadmisi võimalikult edukaks sisenemiseks tööturule kas töötaja või tööandjana. Sel aastal toimus üritus koostöös Läti, Leedu ja Poolaga ning neljast riigist kokku osales umbes 1500 noort.