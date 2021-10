Uuring otsib Raplamaal parimat lahendust erivajadustega laste õppeks

Septembri lõpus toimus veebi vahendusel avaseminar, millel osales ligi 30 inimest omavalitsustest ja koolidest. Lisaks koolidele on uuringusse kaasatud ka lasteaiad. Projekti käigus analüüsivad eksperdid olemasolevat olukorda, hindavad tulevikuvajadusi ning püüavad seeläbi leida kõigile sobiva ning vajadustele vastava süsteemi. Uuringu viib läbi Cumulus Consulting OÜ.

Avaseminaril said osalejad ka oma ootused kirja panna. Ühe küsimusena jäi neist kõlama Raikküla kooli koht uues süsteemis. Riik toetab kaasava hariduse ideed, mis näeb, et spetsialistide ja erinevate teenuste toel saaksid HEV-õpilased kodulähedases koolis haridust omandada. Seminaril osalejad küsisid, kust jookseb kaasava hariduse piir nii-öelda tavakoolis ja milline on Raikküla erikooli roll tulevikus.