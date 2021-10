Tartu kutsehariduskeskus hakkab kandma Tartu rakendusliku kolledži nime

Tartu kutsehariduskeskuse direktori Raini Jõksi sõnul on muudatuse põhjused palju sügavamad ja sisulisemad. «Nimevahetus on ainult üks osa käimasolevast rebrändingu protsessist. Tartu kutsehariduskeskus saab järgmisel aastal 100-aastaseks. Tundsime, et on paras aeg üle vaadata, kus me täna seisame, kuidas väljapoole paistame ning kuhu liikuda tahame,» selgitas Jõks. Tema sõnul on selge ja kaasaegne identiteet üks võimalus jõudmaks nende noorteni, kes täna ei näe kutsehariduses piisavalt kaalukat alternatiivi muudele haridusvalikutele. «Eesti vajab meisterlikke praktiliste oskustega inimesi ning meie ülesanne on tuua kutseharidusse rohkem motiveeritud ja võimekaid noori. Elame ajal, kus lihtsaid töid ei ole enam ammu olemas ja me tahame seda valjult välja öelda,» tõdes Jõks.