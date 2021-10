Sada tippeksperti räägivad teismelistega turvalistest suhetest

Sotsiaalkindlustusameti ohvriabi arendustalituse juhtaja Triin Raudsepa sõnul on Eesti inimese suhtumine vägivalda muutunud aastatega üha küpsemaks. «On tõsiasi, et tänaseni kogevad Eestis inimesed vägivalda rohkem kui üheski teises Euroopa riigis. Aasta jooksul on Eestis füüsilist vägivalda kogenud 10 protsenti täiskasvanutest ja igas kümnendas paarisuhtes on kogetud kas vaimset, füüsilist või seksuaalset vägivalda. Ent vägivallakultuuri saab muuta, muutes eeskätt noorte hoiakuid, väärtusi ning suhtumist vägivalda,» rääkis Raudsepp.

Haridusalgatuse Tagasi kooli tegevjuht Teibi Tormi sõnul on ühiskonnas isiklike teemade käsitlemine noortega raskendatud ja täiskasvanutel on tihti raske nendeni jõuda. «Külalistunnid on vahetu ja tõhus meetod, kuidas noortega dialoogi astuda. Eriti tore, et nii paljud eksperdid on valmis panustama, ja et üldhariduskoolide õpetajate huvi külalistundide vastu on olnud erakordselt suur. See kinnitab, et ka õpetajad näevad tõsisemat vajadust seda teemat põhjalikult käsitleda.»