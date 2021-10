Tallinna tervishoiu kõrgkool tähistab 81. aastapäeva võimalikult kontaktivabalt

Alates esmaspäevast on kõrgkooli kodulehel Eesti õenduse ajaloost rääkiv virtuaalnäitus «Eesti õendus muutuste tuules». Rohkem praktilisi teadmisi saab farmatseudi õppekava õppurite kokku pandud ravimtaimede näituselt, mis on kuni novembrini üleval Eesti Loodusmuuseumis.

«Iga aasta toob kõrgkooli tööle ja igapäevasele rütmile midagi uut juurde. On see siis kogemus kiirreageerida riigis valitsevale olukorrale, uus õppekava või mõni muu huvitav väljakutse. Tänu andekatele õppuritele ja innustunud ning avatud silmavaatega töötajatele on kõrgkool jõudnud sinna, kus ta täna on,» ütles kooli rektor Ülle Ernits.