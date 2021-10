Tartus toimuv seminar tõukab kõhklejaid õppima

Koolitus- ja nõustamiskeskuse juht Katrin Hummali sõnul on täiskasvanud õppija puhul kõige raskem esimese sammu astumine. «Otsust midagi uut õppida või end täiendada lükatakse uude nädalasse, kuude, aastasse. Luuakse endale illusioon, et hiljem on parem. Tegelikult ei ole olemas paremat aega alustamiseks kui nüüd ja kohe. Inspiratsiooniõhtul me anname osalejatele tegutsemiseks vajaliku impulsi, jagades nii kogemuslugusid kui praktilisi tööriistu, mille abil muutust luua,» selgitas Hummal.