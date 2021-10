Karis: minu ideaaliks on tark rahvas

President peatus oma kõnes veel ühel haridusega seonduval valdkonnal. Nimelt eesti keele õppel muukeelsetes haridusasutustes. Karise sõnul on venekeelsetes lasteaedades tasuta eesti keele tunnid, kuid lastevanematel on võimalik juurde osta lisatunde. Probleem on aga presidendi hinnangul selles, et viimastest saavad osa ainult need lapsed, kelle ema-isa selle eest maksavad.