RKAS otsib Pelgulinna riigigümnaasiumi ehitajat

Hoone konstruktsioonimaterjalideks on põhimahus puit ja osaliselt raudbetoon. Välisseinad on kaetud laudise ja puitsõrestikuga. Hoone välimisse perimeetrisse on paigutatud klassiruumid ja suuremad avalikud alad, siseperimeetris on ruumid, mis ei vaja otsest päikesevalgust – tualetid, riietusruumid, abi-ja hoiuruumid.