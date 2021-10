Lasterikkad pered soovivad lasteaia kohatasust vabastamist

«Tuletame teile meelde põhiseadust, mis sätestab, et lasterikkad pered on riigi ja kohalike omavalitsuste erilise hoole all. Eesti Lasterikaste Perede Liit soovib olla teie koostööpartneriks, mõttekaaslaseks ja lahenduste elluviijaks eesootavatel aastatel,» seisab pöördumiuses.

Liit palub kandidaatidel meeles pidada, et tõstes lasteaia või huviringi kohatasu, tuleb lasterikkas perekonnas suurenev igakuine püsikulu korrutada kolme, nelja või rohkemaga. Sama juhtub ka siis, kui otsustatakse mõni lastele suunatud toetusmeede lõpetada.

«Lubades enne valimisi tasuta lasteaiakohti või huviringe ning leides pärast valimisi, et eelarve ei tule nende lubadustega kaasa, palun tee pool rehkendust: ehk on võimalik alustada valla või linna rahvastikupoliitiliste otsuste tegemist lasterikastest peredest ning esialgu vabastada kohatasust just nende perede lapsed. Niimoodi, et nad ei peaks tulema sotsiaalkomisjoni ette tõestama oma vajadusi ja puuduvaid ressursse. Nemad vajavad ja väärivad seda igal juhul. Nii mõnigi valla jalgpallimeeskond, pereansambel ning kooliklass püsivad üleval just valla lasterikka pere liikmetel,» märgib liit.

Väga paljudes omavalitsustes on erisugused rahalised toetused ja tähelepanuavaldused erinevatele valla või linna sotsiaalsetele gruppidele. Lasterikaste perede vanematele on kõige suurem koormus rahakotile just sügisel, kui kooliteed alustavad nende kolm, viis või ka kaheksa last. «Võib-olla on sinu omavalitsusel võimalik seda iga-aastast koormust kergendada. Juhime tähelepanu, et teistesse klassidesse minejatel ei ole kooli- ja treeningkoti sisud kuidagi odavamad kui esimesse klassi astujatel. Just sügisene koolitoetus iga kooli mineva lapse kohta on kõige oodatum otsetoetus meie liikmesperede seas,» pöörduvad lasterikkad pered kandidaatide poole.

Lasterikaste perede liikmesorganisatsioonid on suure ootusena märkinud sõbraliku, kompetentse ning diskreetse tugiisiku-sotsiaaltöötaja vajadust. Igal lasterikka pere esindajal peab mure korral olema võimalus kohtuda kohalikus omavalitsuses inimesega, kes mõistab, kui töökal ja tavaolukorras toimetuleval perekonnal on ootamatult kuhjunud probleeme - on need siis seotud tervisega, töökoha kaotamisega, sõiduki väsimisega või torude lekkimisega.

«Ootamatult ja korraga võib lahendamist vajada laste koolitranspordi korraldamine, uue pesumasina ja arvuti soetamine ning laste prillide vahetamisega seotud probleemide kuhi.

Lisaks ülalnimetatud teemadele on igal piirkonnal ja igal lasterikkal perekonnal oma eripärad. Perede abistamiseks palun kutsu kord aastas oma valla või linna lasterikkad pered või neid peresid esindavad piirkondlikud organisatsioonid vestlema elust teie vallas või linnas. Tee seda päriselt ka!» kutsuvad lasterikkas pered üles.