Uus küberturvalisuse mäng Spoofy õpetab lapsi internetiohte ära tundma

Mängu projektijuhi ja CGI küberturvalisuse konsultandi Catlyn Kirna sõnul on tegemist Soomest alguse saanud mänguga, mis sündis ekspertide ja laste koostöös.

«2019. aastal töötas CGI Soome välja mängu koostöös kohalike omavalitsuste, haridusekspertide ja lastega. CGI Eesti otsustas tuua selle ka Eestisse,» rääkis Kirna.

Telia ja lastekaitse liidu koostöös läbiviidud Laste Nõuandva Paneeli uuringutulemustest on selgunud, et igalt kümnendalt lapselt on internetis raha välja pressitud või on temaga ühendust võtnud võhivõõras.

«Spoofy mäng täidab suurepäraselt seda lünka – paljudes Eestimaa koolides ei ole kohustuslikku programmi, kus lapsed saaksid omandada esimesed tõed, kuidas internetis varitsevate ohtudega toime tulla,» lausus Telia Eesti toetustegevuste juht Elo Võrk.

Küberturvalisuse mäng Spoofy on mõeldud eelkõige nooremale koolieale, aga sobib mängimiseks ka teistele. Näiteks saab lihtsamaid ülesandeid lahendada juba enne kooliõpinguid koos vanemaga või koos lasteaiaõpetajaga. Koolilapsed saavad mängida ka üksi või tunnis. Mängu tekste saab lugeda tavakirjas või suurtähtedega ning kes veel lugeda ei oska, saavad tekste kuulata. Mäng on eesti, vene ja inglise keeles, lisaks on ka juhised koolis kasutamiseks või vanematele kodus mängimiseks.

«Mängu on jõudnud mängida juba sajad lapsed ja õpetajad ning tagasiside on suurepärane. Tuleb tunnistada, et laste arvates võiks mäng olla tunduvalt pikem, millega hetkel tegelemegi, arendades juurde uusi ülesandeid,» lisas Kirna.