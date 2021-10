EKSPERT EETRIS ⟩ Larissa Jõgi ja Kaire Povilaitis: »Aja jäljed – mida meil on elust õppida»

Järjekordne “Ekspert eetris” toimub 13. oktoobril kell 16 täiskasvanud õppija nädalal ja külas on andragoogid: Larissa Jõgi, TLÜ haridusteaduste instituudi andragoogika dotsent, ja Kaire Povilaitis, TLÜ vilistlane ja andragoogika magistriõppe õppekava magistrant. Saatejuht on BFMi lektor Mart Soonik.

Saatesari «Ekspert eetris» vahendab põnevaid, silmaringi avardavad ja harivaid teemasid, olgu tegu tervise, poliitika, hariduse, kunsti või juriidikaga. Saates arutatakse koos oma valdkonna ekspertidega just praegu aktuaalseid küsimusi, mis puudutavad kõiki. Teadlaste roll on ühiskonnas tähtsam kui kunagi varem. Iga päev paiskab õhku rohkem küsimusi kui vastuseid. Selguseks, uuteks lahendusteks ja tarkadeks otsusteks olgu riigi või inimese tasandil on vaja tõenduspõhisust.