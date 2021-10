Haridusinnovatsiooni häkatonil võistleb 50 haridust muutvat ideed

15.-17. oktoobrini toimuva 48 tunnise häkatoni peakorraldaja Maria Rahamägi ütleb, et hea idee võib olla ka selline, milles headusest teised kohe ei pruugigi aru saada ja peamine on ise sellesse uskuda ning mitte valetada end tegelikkusest kogenumaks.

«Kui ma ise esimesel EdTech häkil Edumuse idee välja käisin ja spetsialistide kooli õpetama toomisest rääkisin, ei saanud selle vajalikkusest või väärtusest samuti enamus aru. Kui me aga esimesed Edumuse õpetajad koolidesse olime saatnud, hakkas see kuvand muutuma ning mul on hea meel, et tänaseks on Edumus Eesti haridusmaastikul hinnatud panustaja,» rääkis Rahamägi ja lisas, et loodab anda endast korraldajana parima, et sellest häkist saaksid alguse mitmed tulevased Eesti hariduse edulood.

Rahamägi sõnul loodetakse häkatonil kohata ideid, mis on seotud väga erinevate hariduselu valdkondadega. Ta tõi näiteks, et kui praegu on koolikeskkonnas kasutamiseks olemas math99 matemaatika mängud, mida kasutavad tuhanded õpetajad oma tundide põnevaks muutmiseks, siis miks mitte muuta mängulisemaks ka ajalootunde või loodusõpetust. «Või kuidas tagada seda, et kõik õppijad saaks aru, kus koolis õpitu päriselus rakendub? Niisiis ootame ideid, mis võiks õppimist efektiivsemaks muuta nii eelkooliealistest õppijatest kuni seeniorideni välja ning oodatud on ka kõik toetavad ja administratiivsed ideed, mis küll haridust paremaks teevad, aga ei pruugi õppijatele kunagi välja paista,» avas Rahamägi häkatoni eesmärke.

Hea idee kõnetab tuhandeid

Ta lisas, et häkile osalema ei pea tulema täiesti valmis äriplaaniga, küll aga peaks häki jooksul tekkima tiimidel prototüüp lahendusest ning lisaks on hea idee selline, millel on piisavalt konkreetne lahendus, et selle võiks kasutusele võtta sajad tuhanded õpilased, õppijad või haridust toetavad inimesed. «Suurim viga, mida tiim teha saab on suutmatus avaldada või tunnistada oma teadmatust, sest äri puhul on teadmatus alati suur ja kui seda mitte tunnistada ei saa areng ka kuigi kiiresti toimuda,» rõhutas Rahamägi.

Kokku oodatakse häkile 50 ideed. Juba registreerunud ideed on võtnud muuhulgas sihiks hariduse personaliseerimise ning õppijate toetamise kas koolis või koolitöödega. Rahamägi sõnul on väga oodatud ideed, mis on suunatud täiskasvanud õppijatele ning uutele haridust toetavatele süsteemidele. «Näiteks võiks keegi välja pakkuda, kuidas saaks õpetaja leida sobivaimat digitaalset õppevara oma õpilastele või lahendust, millega õpilased saaks üksteise töid tagasisidestada ja vajadusel hinnata,» sõnas Rahamägi.

Häkile on registreerunud 245 osalejat ja 56 ideed

Edasi pääsevad 50 ideed kuulutatakse välja esmaspäeval

Häki teisel päeval ideede esitajatele ärimudeli põhitõdesid selgitav investor Yrjo Ojasaar iseloomustas haridusinnovatsiooni Nelson Mandela sõnadega, et haridus on võimsaim relv maailma muutmiseks. «Haridus loob uusi võimalusi ja EdTech aitab neist võimalustest sündivaid hüvesid rohkemate inimesteni viia,» sõnas ta. Haridusuuendustesse investeerimise vajadus peaks Ojasaari sõnul peale pandeemiaaegset koduõpet kõigile investoritele, kel on kodus lapsed, eriti selge olema. Ta lisas, et selle mõistmise märgiks on ka märgatavalt suurenenud investeeringud EdTechile. Häkatonile ideede esitajatel soovitas Ojasaar oma ärimudeli potentsiaal hästi läbi mõelda, sest reaalsuses tahavad õpetajad ja koolid väga täpselt teada, mida väljakäidava raha eest saab.