Saaremaal võttis koolipoiss kooli kaasa noa

Kuressaare piirkonnapolitseinik Kent Puiestee ütles, et politseinikud vestlesid lapsega ja selgitasid, millised esemed on koolis lubatud ja millised keelatud. «Ühendust on võetud ka lapsevanematega, et selgitada välja juhtumi tagamaid, sealhulgas seda, kuidas nuga lapse kätte sattus,» rääkis Puiestee.