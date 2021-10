Viljandis tunnustatakse pärimusmuusika kõrghariduse käimalükkajaid

«Sügisfestivalil täname neid inimesi, kelle panus Eesti pärimusmuusika kõrgharidusse arengusse on elutöö mõõtu. Pärimusmuusika on kandev osa meie kultuuriloost, mis ei ole kõrgelt hinnatud üksnes siin koduses Eestis, vaid teeb meid suuremaks riigipiirist väljapoolgi,» ütles Eesti Pärimusmuusika Keskuse juhataja Tarmo Noormaa ja lisas, et 30 aastaga on pärimusmuusika kõrgharidus kasvatanud põlvkondi uusi muusikuid ja nende loomingut.