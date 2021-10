Eesti ja Ukraina plaanivad hariduselus sisukat koostööd

Haridus- ja teadusministeeriumi kantsler kohtus Ukraina noorte ja spordi aseministri Maryna Popatenko, haridusvaldkonna aseministri Andry Vitrenko ja UNICEF Ukraina esindaja Michaela Baueriga. Kokkusaamisel tõdeti, et Ukrainal ja Eestil on mitmeid ühiseid huvisid ning hetkel aktuaalsed teemad on mõlemas riigis sarnased ja võimaldavad sisukat koostööd.