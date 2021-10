150 koolinoort üle Eesti osalevad jätkusuutliku ettevõtluse häkatonil

«Noortel on palju häid ideid, kuid veel puudu kogemusi ja teadmisi, et oleks julgust neid ellu viia. Oleme päeva üles ehitanud nii, et kõigepealt jagavad ettevõtjad ja keskkonnaeksperdid teadmisi ning siis saavad noored end kiirhäkatonil ise proovile panna ning esimestest mõtetest ärimudel arendada,» selgitas Junior Achievement Eesti juht Kersti Loor ning lisas, et eelmine aasta sündis kiirhäkatonil tehtud plaanidest kümneid õpilasfirmasid.

Virtuaalses ideelaboris astuvad inspireerivate kõnedega üles tegevjuht Jaak Mikkel Coca-Cola HBC-st, jätkusuutlikkuse valdkonna spetsialist Erika Pihl ja Märten Kala Õpilasfirmast Münt, päeva juhib digiturundaja Sandra Raju ning ettevõtluses proovivad kätt muusikud Kristel Aaslaid ja Villemdrillem. Päeva teises pooles toimub kiirhäkaton, mille lõpus kaitsevad õpilased valminud ärimudeleid ekspertide žürii ees.

«See on viies Youth Empowered üritus Eestis ning igal aastal on noorte ideelaboris olnud fookuses jätkusuutlikkus. Noored on selles valdkonnas selgelt tervele maailmale eeskujuks ning nad ise soovivad rohkem näha rohkem jätkusuutlikust ka ettevõtluses. Anname neile oskused ka ise jätkusuutlikult ettevõtlusega tegeleda,» ütles Coca-Cola HBC Eesti kommunikatsioonijuht Grete Transtok.

Üritus toimub reedel kell 11-16 ja seda näeb otseülekandena Facebookist.

Youth Empowered õppesari toimub Eestis alates 2017. aastast. Tänaseks 28 riigis toimiva programmi läbiviimist toetab Coca-Cola HBC, mille partnerorganisatsiooniks Eestis on Junior Achievement JA Eesti. Projekti eesmärgiks on anda noortele nii elulisi kui ärialaseid praktilisi oskusi ja teadmisi võimalikult edukaks sisenemiseks tööturule kas töötaja või tööandjana. Sel aastal toimub üritus koostöös Läti, Leedu ja Poolaga ning neljast riigist kokku osaleb umbes 1000 noort.

Youth Empowered Eesti virtuaalsest ideelaborist võtab osa 150 koolinoort, eriti rohkearvuliselt on tänavu esindatud EBS gümnaasium, Viljandi gümnaasium, Kuressaare ametikool ning Rahumäe põhikool.