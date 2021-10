Vaata, kes on Tallinna parimad haridustöötajad

«Igaüks meist soovib, et koolides töötaks vaid õnnelikud õpetajad, kes oskavad oma naeratusega nakatada end ümbritsevaid inimesi ja nagu võluvitsaga neidki rõõmsaks teha. Kuid selleks, et õpetajad saaksid olla õnnelikud, tuleb meil kõigil – lastel, kolleegidel, lapsevanematel ja ühiskonnal tervikuna – kõvasti pingutada,» rääkis Vadim Belobrovtsev. «Pingutanud olemegi viimase poolteist aasta jooksul tublisti ja meie head õpetajad veel kõige enam. Neil on tulnud kanda topelt raskust ja koormust, et vaatamata paljudele takistustele laste haridus ei kannataks. Ja kuigi viirus pole kuskile veel kadunud, on õpetajatel praegu aeg tunda rõõmu nii õpilaste kui ka iseenda tegemiste ja saavutuste üle. Ja näidakem kõik, et me armastame ja hindame kõrgelt meie õpetajaid ja nende tööd – isegi kui vahepeal unustate seda kõva häälega välja öelda. Ilusat õpetajate päeva!».