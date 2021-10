Tõhustusdoose hakatakse pakkuma ka haridusvaldkonna töötajatele

«Meie eesmärk on hoida võimalikult turvaliselt koolid avatuna ja üheks lisameetmeks on õpetajatele tõhustusdooside võimaldamine,» sõnas haridus- ja teadusminister Liina Kersna ning tõi välja, et koolides nakatuvad enamasti küll vaktsineerimata õpilased, aga nakatunuid on ka õpetajate seas, kes on vaktsineeritud rohkem kui kuus kuud tagasi ning vaktsiini tõhusus on langenud. «Meie õpetajad vajavad maksimaalset kaitset,» tõdes Kersna ja julgustas õpetajad pakutavat võimalust kasutama.