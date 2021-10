President Kersti Kaljulaid käis Keila korvpallikooli trennis

Riigipea käis vaatamas 4. klassi poiste ja tüdrukute treeningut ning rääkis korvpallikooli juhiga noorte sportimisharjumuste kujundamisest, treenerite tööst ning treeningbaaside seisust Keilas ja Lääne-Harjumaal.

President Kersti Kaljulaid tõi välja, et Keila korvpallikool on hea eeskuju, kuidas kogukonnas haaratakse juba varases eas palju lapsi järjepidevalt liikuma. «Nii poistel kui tüdrukutel paistis trennis väga tore ja lõbus olevat, samuti olid nad kõik väga söakad minuga rääkima ja küsimusi küsima,» tõi riigipea välja.

Keila korvpallikooli juhi Tarmo Heina sõnul oli kõrge külalise visiit kooli jaoks suursündmus. «Meil on väga hea meel, et Keila korvpallikooli tegemisi on märgatud ja et riigipea tunneb noortespordi arengu vastu personaalselt huvi. Presidendi visiit annab õpilastele, treeneritele ja juhtkonnale tubli annuse lisamotivatsiooni edaspidiseks.»

President Kaljulaid rääkis ka lastega ning uuris, kui kaua nad korvpallitrennis juba käinud on ning milliste spordialadega neile veel meeldib tegeleda. Lapsed said ka ise riigipealt küsimusi küsida ning neid tuli väga palju. Näiteks tundsid lapsed huvi, kelleks president Kaljulaid lapsena tahtis saada, millega ta hakkab tegelema, kui enam riigipea ei ole ning mis talle tema töö juures kõige enam meeldib. Samuti said lapsed teada, et riigipeale meeldib vaba aega sisustada õues liikumisega ning Keilas meeldivad talle suusa- ja rattarajad.