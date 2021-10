Sõmeru kool tegutseb Erasmus+ projekti raames rohelise tuleviku nimel

Direktor Virge Ong rääkis, et poolteist aastat pärast Erasmus+ projekti «Together for a Green Future» algust võimaldas pandeemiline olukord lõpuks ometi algust teha rännetega. Koos temaga sõitsid õpetajad Kadri Mark ja Kairi Peil Rumeeniasse projektipartneritega esimest korda kohtuma. Lisaks Rumeeniale on projektis partneriteks Türgi, Ungari, Itaalia ja Serbia.

Kadri Mark, kes pälvis kooli aasta õpetaja tiitli, on ühtlasi Erasmus+ projektide eestvedaja ja kirjutaja. Ta rääkis, et eesmärk on tõsta õpilaste teadlikkust keskkonnahoiu ja ületarbimise suhtes ning kõnelda viimase tagajärgedest loodusele.

«Oluline osa on taaskasutamine ja töötlemine,» sõnas õpetaja ja lisas, et veebruari algul tulevad partnerid koos oma õpilastega Sõmeru kooli külla ja toimuvad töötoad. «Eesti on keskkonna kaitsmisel paljuski paremini arenenud ja teinud edusamme,» ütles Kadri Mark ja lisas, et reis oli ühest küljest tore, kuid väga intensiivne.