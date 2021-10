Jõgevamaal läks osa koole distantsõppele

Voore kool on distantsõppel 17. oktoobrini. Kooli direktor Kalle Kolberg rääkis, et haigestunuid on nii õpetajate kui ka õpilaste hulgas. «Õpilastest umbes üks neljandik on positiivse testitulemusega. Valdavalt on haigestunuid just algklassides - 1.-4. klassis - käivate õpilaste seas. Mõistlik oli see otsus hetkel teha,» lisas Kolberg.

Voore seltsimaja juhataja Terje Lill ütles, et kuna Voore külas on koroonaviirus levimas, siis on seltsimajas kokkulepe hoida distantsi, kuid ametlikke korraldusi näiteks kasvõi raamatukogu sulgeda, pole tulnud.

Vaimastvere koolis on haigestunute osakaal samuti suur. «Vaimastvere kool on distantsõppel kuni järgmise nädala lõpuni. Haigestunuid tuleb iga päevaga juurde, olen isegi koroonapositiivne,» lausus kooli direktor Väino Ling. «Haigestumine on olnud erinev - kellel on kõrge palavik, kes põeb kergemini. Ka mina ei oska öelda, kust või millal haiguse sain,» lisas Ling.