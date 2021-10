Haridusrahvas koguneb kuu lõpus Tartusse festivalile

Tartu linnapea Urmas Klaasi sõnul keskendub seekordse haridusfestivali mõte koosõppimisele ja tavapärase õpiringi laiendamisele nii linnaruumi kui ka ehk tavapäratutele koosõppevõimalustele. «Tartu on ju nii muuseumite, kultuuriasutuste, ürituste ja huvikeskuste kui ka suurepäraste inimeste poolest väga rikas ning nendega koos on meil võimalik oma teadmistemaailma tunduvalt laiendada. Nüüd, mil õpikeskkonnad on saanud koroonaviirusest ajendatuna juurde kümneid uusi võimalusi, aga ka ahvatlusi, peab õppimine säilitama endas siiski selle kõige olulisema: hariduse kvaliteedi ja parimatest parimad õpetajad. Eks selleski peitu koosõppimise kunstide võti,» ütles Klaas.

«Tartu haridusfestival on särav näide sellest, kui palju on siinsetel haridustöötajatel teistele jagada. Meil on kavas ligikaudu 70 õpituba ja muud üritust, mis pakuvad võimalusi nii arendavaks aruteluks kui ka praktiliseks koostegutsemiseks. Vaatluse alla võtame näiteks sellised teemad nagu psühholoogia ja areng, sealhulgas õppija tähelepanu hoidmine, ning arengut toetavad uskumused. Samuti saab põnevat teada uudsematel teemadel, nagu seda on coaching ja maailma muutev mentorlus. Paljudes õpitubades saab osaleja omandada ja lihvida oskusi, olgu see siis avaliku esinemise oskus või hoopis digipädevusega seotu – neil teemadel on sel aastal varasemaga võrreldes rohkem õpitube,» ütles festivali peakorraldaja, Tartu Kivilinna Kooli direktor Karin Lukk. Ta lisas, et festivali rikastavad loovas vormis õpitegevused alates käsitööst ja loovmängudest kuni põgenemistubadeni välja.