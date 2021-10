Heateo Haridusfondi algatused on jõudnud enamikku Eesti koolidest

Eesti suurim haridusele keskendunud filantroopiafond on kahe aastaga toetanud 11 ettevõtmist. «Enamik seni toetust saanud algatusi annab lastele ja noortele oskusi, millest neil on edaspidises elus reaalselt kasu,» rääkis Heateo Haridusfondi üks ellukutsujatest, Bolti asutaja Martin Villig. «Meie fookuses on ka õpetajate järelkasv, sest tõsiasi, et üle poole üldhariduskoolide õpetajaist on vanemad kui 50, ei ole pikka perspektiivi vaadates kuigi julgustav. Haridusfondi algatuste toel on Eesti koolidesse jõudnud ligi 200 uut õpetajat,» tõi Villig välja.