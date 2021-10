SDE on pettunud kultuuriranitsa projektile eraldatud summa suuruses

«Huvihariduse valusa kärpe kõrval on eelarve suureks pettumuseks kultuuriranitsa algatus. Pikalt ette valmistatud projektist, mis pidi minister Anneli Oti sõnul tagama igale põhikooli lapsele aastas 53 euro eest kultuurielamusi, on jäänud järele väga vähe,» ütles Saar.

Veel augustis rääkis minister 7 miljonist eurost, millega 2022. aasta sügisel kultuuriranitsa projekti käivitada. «Nüüd on kavas eraldada omavalitsustele selle tarbeks kokku miljon eurot. Kui see summa jagada 79 omavalitsuse ja enam kui 130 000 põhikooli õpilase vahel, siis palju lapsi jõuab järgmisel aastal riigi toel teatrietendusele, kinno, muuseumi?» märkis Saar.

Huvihariduse rahastuse vähendamine nelja miljoni euro võrra toob tema sõnul paratamatult kaasa selle, et nii mõnedki omavalitsused tõmbavad huviringe koomale. «Mitu tuhat last selle tulemusena enam oma lemmikringis või -trennis käia ei saa, selgub pärast valimisi, aga kindel on, et laste võimalused vähenevad. Ja see jääb tänase valitsuse südametunnistusele,» lausus Saar.