Riik jagab koolist väljalangevuse ennetamiseks 1,7 miljoni eurot

Haridus- ja teadusministeeriumi üldharidusosakonna juhataja Liina Põld lisas, et parima tulemuse saavutamiseks eeldatakse taotlusvoorus osalejatelt võimalikult suurt kaasatust. «Mida laiapõhjalisem on taotlus, seda parem. Taotlusvooru väljatöötamisel jõudsime järeldusele, et toetus on mõjusam, kui kohalikud omavalitsused esitavad taotlusi omavahelises koostöös. Sellepärast on koostööprojektid taotlusvoorus rahastuse mõttes ka eelisjärjekorras. Kasuks tuleb ka see, kui projekti on kaasatud võimalikult palju eri valkdonna spetsialiste,» rääkis Põld.