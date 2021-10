Haridus- ja teadusministeerium jätkab COVID-19 uuringute rahastamist

Tartu Ülikooli teadusprorektor Kristjan Vassil kinnitaa, et ülikoolil on valitsuse ning ministeeriumitega olnud tihe, usalduslik ja hea koostöö. «Riik on koroonakriisi lahendamisel teinud teadlastega aktiivset koostööd ning suunanud COVID-i uuringuteks olulist lisaraha erinevate sihttoetuste ja taotlusvoorude kaudu.»

Ta tõi välja, et SARS-CoV-2 uurimisega tegeletakse laialdaselt kogu maailmas ja Eesti teadlastel on olnud võimalus tugineda oma kolleegide tulemustele teistest riikidest nagu USA, Suurbritannia või Põhjamaad, kus rahastamise mahud ja võimalused on suuremad. «Eesti riik on COVID-i uuringute rahastamisel pidanud silmas uuringute võimalikult kiiret ja otsest mõju kriisiga toimetulekule ja kriisi ohjamisele. Tänu sellele on teadlastel olnud märkimisväärne roll selles, et koroonakriisi juhtimine Eestis on olnud teadmistepõhine ja mõjus.»