Eesti Energia ootab teadlaste panust roheenergia arengu kiirendamiseks

Eesti Energia tutvustas oma strateegiat ja energiatööstuse ees seisvaid ülesandeid. Nii ülikooli kui ka Eesti Energia esindajad olid ühel meelel, et senine koostöö on olnud samm õiges suunas ja seda võiks tihendada. Pooled on huvitatud pikaajalisest ambitsioonikate eesmärkidega koostööst.