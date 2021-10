EXPO 2020 maailmanäitusel on esindatud ka Tartu linn ja Tartu Ülikool

«Tartu Ülikool osaleb EXPO 2020 maailmanäitusel, et näidata, kuidas Eesti teadlased aitavad kaasa globaalsete probleemide lahendamisele. Samuti on eesmärgiks tutvustada kõrgetasemelisi teadussaavutusi ning leida võimalusi ettevõtluskoostööks,» ütles Tartu Ülikooli rahvusvahelise koostöö juht Kristi Kerge.

Dubai EXPO-l on kesksel kohal innovatsioon ja tehnoloogia ning äri. EXPO ala on 4,38 ruutkilomeetrit, kuhu on ehitatud jätkusuutlik tulevikulinn, mille arhitektuur on omaette vaatamisväärsus. Lisaks toimub iga päev rohkem kui 60 üritust ja külastajatele pakutakse proovimiseks poolesaja rahvusköögi maitseid. 182 päeva kestvale EXPOle on oodata rohkem kui 25 miljonit külastajat. Maailmanäitus jääb avatuks järgmise aasta 31. märtsini.