Õpetajate rahatarkuse mentorklubi laieneb haaret

Haridusprogrammi Ettevõtlik Kool arendusjuht Heidi Uustalu leiab, et finantskirjaoskus ehk rahatarkus aitab noortel paremini rahaasju mõista ja sellega seotud riske teadvustada. Tema sõnul on see oluline selleks, et parandada noorte ja kogu ühiskonna rahalist heaolu ja toimetulekut.