Keenias õpetajana töötanud Eesti noored jagavad oma kogemusi

Vabatahtlikud võtsid oma kogemuse lühidalt kokku nõnda: «Õpetajana on väga värskendav ennast uutes keskkondades proovile panna ja uusi oskusi arendada. Keenia tuletas meelde, et aeg-ajalt peame aja maha võtma ning nautima hetke. Meid vastuvõtva organisatsiooni juht armastas ikka kasutada fraasi pole-pole, mis tõlkes tähendab aeglaselt-aeglaselt. See, et oleme kärmed ja pidevas liikumises, ei taga, et jõuame kiiremini kohale.»